Звезда проекту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить правильно крем-суп, чтобы не испортить приготовление лишними премудростями. Важно готовить гороховый крем-суп именно с той целью, чтобы употребить его сразу же. Если блюдо останется в холодильнике, оно станет еще более густым, и вы не получите той невероятной нежности, которую ожидаете, подметил "Мастер Шеф" Клопотенко.

Ингредиенты: Для бульона:

1 средняя морковь

1 репчатый лук

2,5 литра воды

1 лавровый лист

Для крем-супа:

300 г сухого колотого гороха

1 морковь

1 репчатый лук

3 средних картофеля

2 столовые ложки подсолнечного масла

1/3 чайной ложки соли с семенами укропа (по вкусу)

Инструкции:

Шаг 1: Приготовление бульона:

Очистите морковь и лук от кожуры и шелухи соответственно, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

В большой кастрюле налейте 2,5 литра воды и добавьте морковь, лук и лавровый лист.

Вымойте 300 г сухого гороха и также добавьте его в кастрюлю, также делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Варите смесь на среднем огне в течение 40 минут после закипания. При этом не накрывайте кастрюлю крышкой.

Шаг 2: Подготовка овощей: 5. Очистите 3 картофелины и нарежьте их средними кубиками, затем добавьте в кастрюлю.

Шаг 3: Пассеровка овощей: 6. Очистите морковь и лук и также нарежьте их средними кубиками.

"Мастер Шеф" Клопотенко далее советует, разогрейте сковороду с 2 столовыми ложками подсолнечного масла.

Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте морковь и 1/3 чайной ложки соли с семенами укропа.

Обжаривайте все вместе на сковороде в течение 5 минут.

Шаг 4: Объединение и приготовление супа: 10. Из кастрюли с бульоном выньте лук, морковь и лавровый лист и перелейте 1/4 пассерованных овощей в суп.

Продолжайте варить вместе еще 10 минут после закипания. По необходимости приправьте солью с семенами укропа, чтобы добиться нужного вкуса, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.

Снимите кастрюлю с огня и взбейте суп блендером до однородности.

Шаг 5: Подача: 13. Разлейте суп по тарелкам и сверху добавьте пассерованные овощи, которые остались, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

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