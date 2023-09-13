Актриса позировала перед камерой в коротком жакете яркого лимонного оттенка и черной мини-юбке, чем и привлекла внимание.

Популярная украинская актриса и героиня реалити-шоу "Холостяка" Ксения Мишина привлекла внимание своих поклонников новым образом. На своей странице в Instagram знаменитость поделилась свежей фотографией, сделанной в ходе съемок для проекта "Я люблю Украину", в котором она теперь выступает в качестве ведущей.

На снимке Ксения продемонстрировала очень смелый и стильный наряд, который немного напоминает школьную униформу.

Актриса позировала перед камерой в коротком жакете яркого лимонного оттенка и черной мини-юбке с цепочкой вместо пояса, что сделало еще больший акцент на похудевшей фигуре. Завершающим штрихом этого образа в одном популярном стиле была роскошная прическа в стиле "голливудская волна" и нюдовый макияж.

«А почему рот открыт? Нос заложен? Вы поаккуратнее с этим, здоровье нужно беречь; Очень красивая; Если я пялилась, то это от восторга; Разве можно так?; Мечта, а не девушка ❤️

Красивая Ксения) Но, как на мой взгляд, немного худенькая – упущение. Поэтому, надо откармливать женщину...с ложечки; красиво, но фигура несколько странно выглядит; выглядите хорошо, по школьному прям» - написали Мишиной в ответ.

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