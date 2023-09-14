Актриса Наталья Денисенко в разговоре с Машей Ефросининой рассказала, с какими сообщениями ей приходится иметь дело в соцсетях.

Наталья Денисенко призналась Ефросининой, что она «истеричка», так что оскорбительные комментарии ее затрагивают, пишет Politeka.net.

«Я нервничаю: «А почему они так?». Но у меня очень мудрый человек и он мне говорит – не реагируй, ничего не пиши. Он говорит, что то, что они пишут, это чисто для того, чтобы обсосать, обсудить. На самом деле это никому, по сути, неважно. Важно то, что есть между нами, то, что я делаю и то, что ты делаешь. А оправдываться, что-то объяснять кому-то другому, не нужно вступать в эту полемику», – рассказала Денисенко в разговоре с Ефросининой.

По словам актрисы, ее очень цепляют комментарии, что наверняка ее муж, который сейчас служит в ВСУ не на нуле.

«Если пишут беззастенчивые комментарии или вопросы, я просто блокирую. Я поняла, что не нужно тратить на этих людей свое время.

Или когда я выставляю какие-то красивые фоточки, где я улыбающаяся мне пишут: «Боже, что вы делаете. Бедный Андрей. Вы здесь позируете, а он в окопе». Ну вот почему человек может такое написать? И что я ей объясню? Как я ей объясню?», – рассказала Наталья Денисенко.

Напомним, муж Наталки Денисенко – известный актер Андрей Фединчик. После полномасштабного вторжения россии в Украину актер пошел защищать родную землю от захватчиков.

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