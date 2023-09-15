Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила рецепт соблазнительного пирога с вишней. По словам Литвиновой, пирог получается очень насыщенным и вкусным благодаря сырной пасте.
Ингредиенты:
- Сыр с жирностью 9% - 600 г (перемолоть в пасту с помощью погружного блендера)
- Яйца - 6 штук
- Сахар - 360 г
- Сливочное масло - 140 г
- Ванильный сахар - 20 г
- Разрыхлитель - 30 г
- Соль - 1 чайная ложка
- Пшеничная мука - 440 г
- Вишни - 800 г
- Крахмал - 100 г
Приготовление:
Перемолоть сыр в пасту с помощью погружного блендера, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Взбить яйца с сахаром.
"Мастер Шеф" Литвинова также добавляет, натереть цедру лимона в масло и добавить кардамон.
В просеянную муку добавить разрыхлитель и соль.
Постепенно добавлять взбитые яйца к перебитому сыру, затем масло с цедрой лимона и кардамоном, затем муку, аккуратно перемешивая, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Выложить тесто на лист пергамента в духовке. Вишни, из которых предварительно удалены косточки и обваляны в крахмале, равномерно распределить по тесту.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, выпекать при 160 градусах в течение 1 часа (если используются замороженные вишни, то добавьте еще 15 минут к времени выпечки).
После приготовления пирог можно обмазать джемом и посыпать измельченными фисташками и сахарной пудрой, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.