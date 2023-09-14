Маша Ефросинина высказалась о российских актерах, которые обожали Украину, а теперь поддерживают войну Путина и вспомнила о хороших отношениях со звездой сериала «Сваты».

Маша Ефросинина рассказала, что снималась с Олесей Железняк в сериале "Чудо".

На съемочной площадке приходилось буквально жить.

«У меня была второстепенная роль, у нее главная, но я всегда была там. Меня этот человек поражал. Добрая, искренняя, ее обожала команда. Сериал снимала команда Студии "Квартал 95". Она была у меня дома, мы пили вино, она рассказывала о своей семье. Этот человек был настолько интегрирован в Украину и украинское, признавался в любви нам», - вспомнила Ефросинина в разговоре с актрисой Наталией Денисенко.

По словам Маши Ефросининой, почти все российские актеры, приезжавшие на съемки в Украину, имели здесь квартиры - приезжали ведь очень часто. И у всех была любовь украинцев. Теперь Леся Железняк в интервью рассказывает о националистах и ​​как ее притесняли.

«Я думаю: «Ты верующий человек». Она верующая! Вот ты сидишь и… А ты сидела у меня на моем кресле, ела мою еду, пила мое вино коллекционное и ты говоришь, что тебя здесь притесняли», - вот они о чем думают? Что мы в подвале живем?», - ошеломленно размышляет Ефросинина.

Маша Ефросинина поражена степенью безстыдства российских артистов, которые, в частности, говорили, что обожают Украину и Киев.

«Ты понимаешь степень безстыдства? Вообще переобувание во всем, вот это я и называю тотальное предательство себя. То, что делают эти люди, которых здесь выцеловывали», - отметила Ефросинина в разговоре с Наталией Денисенко.

Напомним, что звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк после начала полномасштабной войны опозорилась видеопоздравлением Путину ко Дню рождения, поливала грязью власти Украины и жаловалась на родственников.

По словам Железняк, она с ними не общается, потому что "они говорят все наоборот".

Наверное, родные Олеси Железнкя пытались донести до нее правду, как россияне уничтожают украинские города и убивают целые семьи.

«Я ни с кем сейчас не общаюсь. Так случилось, что это мои родные, близкие… Мои двоюродные братья и сестры, троюродные родственники… Они писали мне… Но сейчас такой момент, когда мы не можем услышать друг друга. Были попытки общения. С их стороны частично были слова с обвинениями. Сейчас нет общения. Тяжело… Они говорят все наоборот… Даже не понимаю, как это сочетается!» – жаловалась путинистка и звезда «Сватов» Железняк.

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