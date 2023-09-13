Популярный украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко, который выступает под сценическим образом Верки Сердючки вместе с "мамой" Инной Белоконь, рассказал в Инстаграм о череде неудач и проблем перед своим выступлением. На днях в Нью-Йорке состоялся концерт Данилко в рамках североамериканского тура в поддержку Украины.

Андрей Данилко и его команда пережили несколько неожиданных испытаний, по словам самого артиста. Во время перелета из Чикаго их самолет вынужденно приземлился в Коннектикуте. Затем началась гроза, и самолет был развернут. Это сопровождалось громом, молниями, сильным ветром и часами ожидания на гейте, после чего рейс был перенесен на утро.

Даже после прибытия в Нью-Йорк, до Kings Theatre оставалось всего несколько часов, но багаж с костюмами Данилко находился в заложниках у аэропортовых работников, которым было запрещено выдавать багаж во время грозы.

Для Данилко с командой пришлось заказывать такси, чтоб добраться к месту концерта, выступление пришлоь

«Нельзя с перелетами делать концерты в притык, полтора часа концерт где то, я видела даже люди уходили. Все-таки надо иметь уважения сначала перенесли концерт и потом опоздали; Если организаторы так и дальше будут работать мы ни одной звезды больше не увидим 😢 Как вы это пережили;

Поверьте, был бы без костюмов разрыв; Андрей, спасибо за концерт. Мы все понимаем. Было супер; Божечки, какие же вы умнички» - поделились украинцы мнением.

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