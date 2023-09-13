Латвийская певица Лайма Вайкуле, активно поддерживающая Украину, рассказала о чем больше сожалеет и главную проблему россиян.

Лайма Вайкуле с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину и резко осуждает действия россиян и диктатора Владимира Путина.

В своем новом интервью Лайма предположила, что Путин после многих лет у власти потерял связь с реальностью.

«Человек не может быть у власти так долго. Он сходит с ума. Вот даже артисты, которые популярны какое-то время – они думают, что они избранные, такие особенные. Они забывают, что они просто люди, как все. И вот то же, как мне кажется, произошло с Путиным. Он просто сошел с ума», - предположила Лайма Вакуле в интервью Наталье Мосейчук.

Говоря о россиянах, Вайкуле отметила, что они застряли в прошлом.

«Россияне, по моему мнению, не смогли стать современными. Мы знаем, что происходит во всем мире. Мы идем в ногу со временем, а россия нет. Она не то, что остановилась, их отбросило на 100 лет назад. Они снова арестовывают ученых, цвет нации. Снова делают то же, что и Сталин», - говорит Вайкуле.

Также Лайма Вайкуле высказалась о зомбировании россиян.



«Народ можно поворачивать направо и налево. Они позволяют себя зомбировать. Гипнотизер он главное зло, но люди как бараны. Один бросился со скалы, другие идут».

Комментируя слова Лаймы Вайкуле, украинские пользователи соцсетей отмечают, что она права.

«Мудрые слова мудрой женщины»,

«Великолепная и мудрая женщина, смелая, всегда с позитивом, презирающая возраст и проблемы со здоровьем, Лайма остается всегда молодой и стильной»,

«Мудрая женщина!»,

«Ответственность не только на пути. Ответственность по всей России» .

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