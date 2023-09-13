На заявления по поводу того, что некоторые из участниц Мисс Украина 2023 не живут в Украине, имеют связи с РФ и даже занимались эскортом обратили внимание организаторы конкурса.

«…В связи с большим запросом общественности комитет конкурса создал этическую группу проверки, которая проведет дополнительные исследования участниц на основе полученных новых фактов. По результатам таких исследований возможны исключения участниц из состава конкурса», – заверили организаторы конкурса «Мисс Украина 2023».

В свою очередь известный комик и волонтер Андрей Лузан, ранее и обнародовавший скандальные факты о некоторых участницах «Мисс Украина 2023», сообщил, что с ним связался человек, лично знающий двух девушек-конкурсанток.

«Только что один близкий человек двух девушек-конкурсанток созвонился со мной и рассказал о том, что некоторых девушек в этот конкурс затягивают разными уговорами и манипуляциями. А потом ты просто не можешь его бросить. Тебе просто не дают…», - рассказал Лузан.

Волонтер также заявил, что организаторы «Мисс Украина» пытаются отбелить свою репутацию и переложить вину на девушек, указывая на их неблагочестие».

«Бывшие и нынешние сотрудники, а также конкурсантки «Мисс Украина» анонимно сливают информацию, полностью дискредитирующую подобные конкурсы», - заявил Лузан на своей странице в Инстаграм.

Напомним, ранее Лузан обратил внимание на то, что участница конкурса «Мисс Украина 2023» Ксения Магер дружит с россиянами, за границей посещает ресторан российского олигарха, возглавлявший штаб Путина на выборах, молчит о войне и в дни ракетных атак постила на странице в соцсети фото с отдыха.

Кроме того, девушка ни разу не высказалась о полномасштабном российском вторжении.

Также Лузан обратил внимание на Екатерину Чувашову, которая, по словам Лузана, является дочерью сотрудника ФСБ. Он был арестован за слив информации о позициях ВСУ.

Еще одна конкурсантка Ирина Пиляева и вовсе встречается с московским ресторатором Александром Орловым. Раньше он был соучредителем конкурса красоты.

"Это лишь часть информации об участницах. Многие из них, по словам коллег по модельным агентствам, посещают тусовки российских олигархов в Куршавеле в качестве эскорта", - рассказал Лузан.

Добавим, в этом году конкурс "Мисс Украина" впервые проходит онлайн.

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