Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в YouTube-shorts забавное видео, в котором спародировал Путина, а также показал актера, который играет Лукашенко.

Как оказалось, Юрий Великий и его коллеги сейчас продолжают съемки сатиричного сериала "Бункер". В нем комик играет Путина, и надо сказать, загримировали его на славу. Как отметили поклонники, так правдоподобно, что аж противно.

В ролике Великий в образе Путина показывает, как гримируют актера, который играет Лукашенко. Однако, во время подготовки у этого персонажа почему-то зеленые волосы. При этом лицо практически не отличить.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию, которую показал Юрий Великий:

"Как же вы похожи на них. Браво вам и гримерам".

"Так правдоподобно, что аж противно".

"Ой, Юра, дай Бог тебе здоровья! Какой ты молодец!".

"Я, когда смотрел "Бункер", даже не понял, что Путин это Юрий".

"Я думал, он настоящий".

"Да не, просто эта сторона была не прикрытая. И от солнышка позеленела".

"Это просто великолепно, особенно побочка".

"Это импортазамещение так должно быть, вы не понимаете что ли?".

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