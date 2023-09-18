В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить жареные пирожки с хрустящей корочкой и сочной вишневой начинкой.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г муки

5 г соли

140 мл воды (кипяток)

40 мл подсолнечного масла

20 мл водки

Для вишневой начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

600 г вишни

40 г кукурузного крахмала

150 г сахара

+ растительное масло для жарки

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает соль с мукой, добавляет кипяток, водку, растительное масло и замешивает тесто - сначала с помощью силиконовой лопатки, а затем руками, 3-4 минуты.

Заворачиваем тесто в пищевую пленку и даем полежать при комнатной температуре 30 минут. Затем снимаем пленку и еще 2-3 минуты вымешиваем. А затем снова заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 2 часа.

Чтобы приготовить вишневую начинк,у "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в сотейнике все ингредиенты: вишню, сахар и кукурузный крахмал. Ставим на плиту, постоянно помешивая, доводим до кипения и даем покипеть 1 минуту. Готовую начинку выкладываем в другую емкость, чтобы она остыла.

"Раскачиваем тесто в пласт толщиной 3 мм. Выкладываем вишневую начинку. Смачиваем водичкой промежутки между тестом. Накрываем начинку тестом и разрезаем на кусочки" - объясняет "Мастер Шеф" Елизавета Глинская .

С помощью вилки залепливаем краешки пирожков.

Жарим пирожки с двух сторон в хорошо разогретом растительном масле, а готовые выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.