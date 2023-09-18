В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить жареные пирожки с хрустящей корочкой и сочной вишневой начинкой.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г муки
- 5 г соли
- 140 мл воды (кипяток)
- 40 мл подсолнечного масла
- 20 мл водки
Для вишневой начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:
- 600 г вишни
- 40 г кукурузного крахмала
- 150 г сахара
+ растительное масло для жарки
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает соль с мукой, добавляет кипяток, водку, растительное масло и замешивает тесто - сначала с помощью силиконовой лопатки, а затем руками, 3-4 минуты.
Заворачиваем тесто в пищевую пленку и даем полежать при комнатной температуре 30 минут. Затем снимаем пленку и еще 2-3 минуты вымешиваем. А затем снова заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 2 часа.
Чтобы приготовить вишневую начинк,у "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в сотейнике все ингредиенты: вишню, сахар и кукурузный крахмал. Ставим на плиту, постоянно помешивая, доводим до кипения и даем покипеть 1 минуту. Готовую начинку выкладываем в другую емкость, чтобы она остыла.
"Раскачиваем тесто в пласт толщиной 3 мм. Выкладываем вишневую начинку. Смачиваем водичкой промежутки между тестом. Накрываем начинку тестом и разрезаем на кусочки" - объясняет "Мастер Шеф" Елизавета Глинская .
С помощью вилки залепливаем краешки пирожков.
Жарим пирожки с двух сторон в хорошо разогретом растительном масле, а готовые выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
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