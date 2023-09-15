На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, что любители десертов и желающие отведать что-то вместо шоколада и конфет могут попробовать кое-то интересное. Этот пирог идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневных угощений, считает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

140 граммов масла;

2 яйца;

200 граммов коричневого сахара;

300 граммов тертой моркови;

180 граммов муки;

Половина чайной ложки соды;

1 чайная ложка корицы;

Соль;

Ананасы;

Изюм;

Любимые орехи.

Для глазури:

250 граммов сливочного сыра;

275 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 150 градусов, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Для приготовления теста смешайте все ингредиенты. Нарежьте ананасы мелкими кусочками, а изюм предварительно замочите в воде.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, тщательно перемешайте тесто и переложите его в жаропрочную форму. Затем отправьте пирог выпекаться в течение 60 минут.

Пирог считается готовым, когда зубочистка вставленная в него будет полностью сухой, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Дайте выпечке полностью остыть, затем добавьте сверху глазурь, также посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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