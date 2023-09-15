На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, что любители десертов и желающие отведать что-то вместо шоколада и конфет могут попробовать кое-то интересное. Этот пирог идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневных угощений, считает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- 140 граммов масла;
- 2 яйца;
- 200 граммов коричневого сахара;
- 300 граммов тертой моркови;
- 180 граммов муки;
- Половина чайной ложки соды;
- 1 чайная ложка корицы;
- Соль;
- Ананасы;
- Изюм;
- Любимые орехи.
Для глазури:
- 250 граммов сливочного сыра;
- 275 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 150 градусов, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Для приготовления теста смешайте все ингредиенты. Нарежьте ананасы мелкими кусочками, а изюм предварительно замочите в воде.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, тщательно перемешайте тесто и переложите его в жаропрочную форму. Затем отправьте пирог выпекаться в течение 60 минут.
Пирог считается готовым, когда зубочистка вставленная в него будет полностью сухой, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Дайте выпечке полностью остыть, затем добавьте сверху глазурь, также посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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