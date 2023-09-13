Популярная украинская ведущая Леся Никитюк насмешила беседой в Инстаграм вместе с Александрой Зарицкой.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о своей семье, поделилась в Instagram фотографиями, сделанными во время концерта украинской группы, который проходил на открытом воздухе.

«Kazka, вы невероятные украинские артисты! Джей Ло, Рианна, Бейонсе тоже неплохо, но всегда ждешь…сказку🙂😘» - написала Никитюк под постом.

Артистка Александра Зарицкая отреагировала на похвалу от Никитюк:

«Лесяяяяяя! Я тебя очень люблю! И спасибо!».

Никитюк далее поддержала беседу: «То я так подлизываюсь, чтобы на мою свадьбу скидку сделали». Андрей Данилко также оценил пост и беседу двух артисток, оставив личній комментарий.

На мероприятие Леся Никитюк пришла в длинной джинсовой юбке прямого кроя и свободной клетчатой рубашке в коричневых тонах. Ее образ дополнила коричневой замшевой сумкой. Волосы телеведущей были аккуратно уложены, а ее прическу украсили белыми хризантемами.

Отметим, на протяжении некоторого времени Леся Никитюк увлекается вейкбордингом в компании своих друзей. Во время этого активного времяпрепровождения она изучает навыки стояния на специальной доске на воде и выполняет различные трюки.

На снимках видно, как Никитюк позирует в специальной спортивной одежде, держа в руках вейкборд.

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