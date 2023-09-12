Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Однако, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором весело спародировал одиозного украинского депутата Николая Тищенко.

Как видно, Юрий Великий очень метко скопировал образ Тищенко, повторив не только его стиль, но и мимику и речь. Как отметили украинцы, получилось очень правдоподобно и убедительно.

Сам Юрий Великий так объяснил свою пародию на этого политика: "Народный депутат Николай Тищенко на фоне скандала с отложенным декларированием заявил, что электронные декларации не обязательно должны быть открыты, ведь публичными данными якобы может воспользоваться наш враг не в пользу Украины. И если декларирование все же будет закрытым, то им не воспользуется ни враг, ни другие граждане нашей страны. Отличная логика".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Потрясающий талант перевоплощения, подражания и сарказма. Браво, Юрий Великий!".

"Было бы смешно, если бы не было так грустно... Вот такие ''разумы'' решают, как нам жить. Юрий, Вам большое спасибо за пародию! Вы молодец!".

"Вот такие депутаты – позор страны! Вопрос к тем, кто, вот, выбирал – как вы могли? Юрий, как всегда на высоте, браво!".

"Спасибо, Юрий, очень грустно, от этой правды. Как всегда, очень талантливо раскрыт сюжет, но настроение упало. Жду с нетерпением следующих пародий".

"Наконец-то подняли эту тему! Это круто, главное, чтобы вы поняли, что это круто! Маэстро! Спасибо за тонкий острый юмор! Слава Украине!".

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