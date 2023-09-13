Машу Ефросинину задело то, что украинцы продолжают слушать российских исполнителей, пишет Politeka.net. Многие из которых, к слову, поддерживают войну против Украины, выступают перед российскими военнослужащими, ездят по госпиталям.

Ефросинина уверена, что увидев, что российская музыка все еще пользуется популярностью в Украине, он будет доволен.

«Враг это увидит и улыбнется радостно… Враг с еще большим наслаждением будет уничтожать наши дома… Неужели ракета должна разнести тебя на куски, чтобы ты перестал слушать Тимати», - обратилась Ефросинина к каждому украинцу, который продолжает слушать песни страны-оккупанта.

Напомним, родная сестра Маши Ефросининой продолжает жить в Москве в браке с российким бизнесменом.

Ефросинина очень болезненно это переживает и с сестрой не общается. При этом Ефросининой приходится сталкиваться с хейтом в свой адрес из-за сестры.

«Как я могу отвечать за поступки другого человека? Единственное, за что я могу отвечать, наверное, за поступки своего сына. Я даже за поступки своей дочери не могу отвечать, потому что ей 20 лет будет. А как я могу нести ответственность за действия женщины, которой 37 лет, у которой своя семья, своих двое детей? Ну, конечно, нет! Поэтому хейт на этот счет – тоже не совсем до конца понятная для меня вещь", - говорила Ефросинина в одном из своих интервью.

Последние новости Украины:

Маша Ефросинина отреагировала на скандал в семье актера и звезды "Танцев со звездами" Войтенко.

Также сообщалось, что конфликт Горбунова и Ефросининой получил развитие.

Напомним также, что родную сестру Маши Ефросининой требуют больше не пускать в Украину.