Звезда проекту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, этот пирог способен влюбить в себя даже тех, кто ранее не проявлял особой привязанности к тыкве. Ведь в его начинке есть нежный сыр и корица.

Этот рецепт предназначен для формы диаметром примерно 20 см, но вы можете легко регулировать количество ингредиентов, чтобы приготовить пирог большего или меньшего размера, подмечает "Мастер Шеф" Клопотенко.

Ингредиенты:

550 г тыквы

350 г кисломолочного сыра (жирностью 9%)

1 чайная ложка корицы

100 г сахара

2 столовые ложки кукурузного крахмала

2 яйца

350 г сахарного печенья

170 г сливочного масла

Инструкции:

Шаг 1:

Тыкву запеките в духовке при температуре 200 градусов в течение 30-40 минут, в зависимости от сорта. Тыква должна стать мягкой. Остудите ее немного, затем выньте мякоть и поместите ее в чашу блендера или фуд-процессора, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 2: 2. Перетрите тыкву до получения однородной массы. В отдельной миске соедините кисломолочный творог, 100 г сахара, корицу, кукурузный крахмал и яйца. Хорошо взбейте эту массу.

Шаг 3: 3. Добавьте тыквенное пюре к творожной смеси и тщательно перемешайте. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.

Шаг 4: 4. "Мастер Шеф" Клопотенко подмечает, в блендере измельчите сахарное печенье до состояния крошки. Добавьте мягкое сливочное масло и хорошо перемешайте. Может немного распадаться, но это нормально. Важно, чтобы печенье хорошо смешалось с маслом.

Шаг 5: 5. Выложите получившуюся масляную крошку в форму для выпечки и хорошо утрамбуйте руками или с помощью стакана. Также обязательно формируйте бортики формы, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 6: 6. "Мастер Шеф" Клопотенко также советует, залейте тыквенно-творожную смесь в форму и выпекайте в течение 40-50 минут при 180 градусах.

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