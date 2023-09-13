Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт легкого и вкусного блюда, которое часто подают в ресторанах, но его приготовление дома сможет стать простым и удобным.

Ленивая курятина в блинах по рецепту Татьяны Литвиновой Ингредиенты для блинов:

6 яиц

500 мл молока (3,2% жирности)

250 мл кипяченой воды

250 г пшеничной муки

1 столовая ложка сахара

40 г растительного масла

30 г сливочного масла

1 чайная ложка соли

Ингредиенты для фарша:

500 г куриного бедра

250 г репчатого лука

3 столовые ложки растительного масла

1 чайная ложка черного перца

0,5 чайной ложки соли

2 яйца для обмазывания

Инструкции:

Приготовьте тонкие блины по рецепту. В отдельной миске смешайте яйца, молоко, кипяченую воду, муку, сахар, растительное масло и сливочное масло. Добавьте соль и хорошо размешайте до получения гладкого теста. Выпекайте блины на сковороде, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте куриное бедро на кусочки и измельчите их с помощью мясорубки.

"Мастер Шеф" Литвинова делится, пропустите репчатый лук и куриное мясо через мясорубку и измельчите их.

Посолите и поперчите фарш, затем тщательно перемешайте.

Смажьте противень растительным маслом. Обмажьте каждый блин получившимся фаршем и заверните их в трубочки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Перемажьте каждый слой блинов яйцом, чтобы они не развалились при запекании.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, затем уложите блинами трубочки на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

После приготовления дайте блюду немного остыть, а затем наслаждайтесь!

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