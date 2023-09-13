Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт легкого и вкусного блюда, которое часто подают в ресторанах, но его приготовление дома сможет стать простым и удобным.
Ленивая курятина в блинах по рецепту Татьяны Литвиновой Ингредиенты для блинов:
- 6 яиц
- 500 мл молока (3,2% жирности)
- 250 мл кипяченой воды
- 250 г пшеничной муки
- 1 столовая ложка сахара
- 40 г растительного масла
- 30 г сливочного масла
- 1 чайная ложка соли
Ингредиенты для фарша:
- 500 г куриного бедра
- 250 г репчатого лука
- 3 столовые ложки растительного масла
- 1 чайная ложка черного перца
- 0,5 чайной ложки соли
- 2 яйца для обмазывания
Инструкции:
Приготовьте тонкие блины по рецепту. В отдельной миске смешайте яйца, молоко, кипяченую воду, муку, сахар, растительное масло и сливочное масло. Добавьте соль и хорошо размешайте до получения гладкого теста. Выпекайте блины на сковороде, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Нарежьте куриное бедро на кусочки и измельчите их с помощью мясорубки.
"Мастер Шеф" Литвинова делится, пропустите репчатый лук и куриное мясо через мясорубку и измельчите их.
Посолите и поперчите фарш, затем тщательно перемешайте.
Смажьте противень растительным маслом. Обмажьте каждый блин получившимся фаршем и заверните их в трубочки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Перемажьте каждый слой блинов яйцом, чтобы они не развалились при запекании.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, затем уложите блинами трубочки на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
После приготовления дайте блюду немного остыть, а затем наслаждайтесь!
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.