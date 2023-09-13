Телеведущая Катя Осадчая, которая празднует 40-летие, рассказала о произошедших с ней изменениях.

Кате Осадчей исполнилось 40 лет, пишет Politeka.net.

Телеведущую поздравили, как поклонники, так и звезды – Юлия Санина, Джамала, жена Дмитрия Монатика Ирина, продюсер «Голос страны» и «Танцы со звездами» Владимир Завадюк и другие.

«Я точно знаю, что возраст не в паспорте, а внутри, а мне внутри существенно меньше лет, но вместе с тем уже есть опыт жизни, но с моим характером этот опыт не добавляет покоя…», - призналась Осадчая на своей странице Инстаграм.

Кстати, Екатерина Осадчая признается, что ее муж Юрий Горбунов считает ее характер нелегким.

«Конечно, профессия накладывает определенный отпечаток и на мой характер. Все-таки «Светскую жизнь» я вела 17 лет. Поэтому да, в работе мне легко быть жесткой. Дома – нет. Хотя Юра часто говорит, что у меня сложный характер», – рассказала Осадча в интервью «VIVA!» .

По словам Осадчей, с детьми, родившимися в браке с Горбуновым, она «плохой полицейский», а ее муж хороший.

Осадчая также отметила, что семья и брак – это компромиссы, поэтому люди подстраиваются друг под друга.

Осадчая рассказала, что ее семья с Горбуновым живет сейчас так же, как и другие семьи в Украине, которые не на линии фронта - переживая, нервничая, работая и помогая.

Осадчая также призналась, что теперь плачет чаще, чем раньше.

«Когда-то я подумала, что у меня глаза наполняются слезами по нескольку раз в день. Так никогда не было – чтобы любая история по радио, сказанные слова в новостях, кино, книгах могли спровоцировать слезы. И я иногда сама на себя из-за этого злюсь, будто нельзя быть такой тонкослезой», - рассказала Катя Осадча, добавляя, что сейчас все немного расшатаны.

Добавим, что рассказывая о своем желании на 40-летие, Катя Осадча призналась, что оно такое же, как и у всех украинцев – Победа.

«И тысячу раз сегодня скажу ВСУ, что я встречаю свои 40 дома благодаря каждому Герою», - подчеркнула Осадчая на своей странице в Инстаграм.

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