В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить идеальную жареную курочку, секрет вкуса которой в маринаде на основе кефира.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

1 кг бедра куриного без кости

300 г густого кефира

чеснок, тимьян

специи карри, подкопченная паприка, цедра лимона или лайма, соль

40 г растительного масла

Чтобы приготовить маринад, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает кефие, добавляет по чайной ложке карри и подкопченной паприки, можно сухой или свежий чеснок, цедру лимона и порубленный тимьян.

"Обязательно попробуйте на вкус - должно быть очень вкусно, но солоновато, чтобы просолилась курица! Я использовал окорочка без кости, но точно знаю, что вкусно будет и с курицей, и с цыпленком!", - подчеркнул судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Далее окунаем мясо в маринад и даем постоять несколько часов, а если готовите целую птицу, то желательно оставить мариноваться на ночь.

"Жарил я на очень слабом жаре - где-то 170 температура и минут 20. Но думаю для запекания в духовке этот рецепт подойдет отлично! Поэтому поставьте на 180-185 градусов и запекайте кожурой вверх где-то 25-35 минут - зависит от размера! Целой курице, конечно, нужно будет больше времени!", — объяснил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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