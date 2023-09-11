У себя в Instagram Андрей Лузан рассказал, что случайно наткнуля на официальную страницу, где выбирают «Мисс Украина 2023», и был поражен участницами.

"Этот конкурс не имеет права на существование. Кроме повышения прайса за почасовую оплату девушки еще сопровождают спонсоров конкурса и в день, и ночью, если хотят получить титул. Один из спонсоров до 22-го года был российский ресторатор Орлов (bulldozer group). Конкурс супер 👍 то что надо во время войны. Да и вообще, идея выбирать девушек по внешнему виду, где жюри чисто из мужиков - это прям то, за что стоит бороться", - возмутился Андрей Лузан.

Так, например, Андрей Лузан рассказал, что представительницей Украины на «Мисс Украина 2023» может быть Ксения Магера, которая живет в Дубае и сильно любит россию (чтобы посмотреть пост со всеми фото, пролистайте вниз).

Лузан показал публикации со страницы претендентки на корону "Мисс Украина 2023", из которых видно, как Магеру поддерживает подруга из России, как Ксения любит ресторан российского олигарха, возглавлявшего штаб путина на выборах, как она гордилась тем, что может стать "будущим россии" ". Также особого внимания защелачивают циничные посты Ксении Магеры в первый песец полномасштабной войны и ее "масштабная" волонтерская работа.

Андрей Лузан добавил, что на других участниц "Мисс Украина 2023" тоже есть немало компромата.

"Это лишь часть информации об участницах. Многие из них, по словам коллег из модельных агентств, посещают тусовки российских олигархов в Куршавеле в качестве эскорта", - подчеркнул Андрей Лузан.

В комментариях на публикацию отреагировали многие украинские знаменитости, в частности Даша Астафьева, Леся Никитюк и Алексей Дурнев.

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