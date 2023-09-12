Актриса, жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, Анна Саливанчук поделилась своими жалобами на здоровье. Саливанчук воспользовалась функцией Stories в Instagram, чтобы донести до своих поклонников, что уже второй день она страдает от сильной боли в животе. В начале Анна попыталась терпеть неприятные ощущения и даже отправилась на тренировку.

Тем не менее занятия спортом не оказали долгосрочного облегчения состояния актрисы, и она решила попытать счастья, обратившись к врачу. Но оказалось, что даже с наличием медицинской страховки записаться на прием к специалисту оказалось не так просто.

Чтобы облегчить свое состояние, актриса отправилась в баню, предполагая, что боли могут быть вызваны спазмами или неврологическими проблемами.

"Парадокс: пока занимаюсь ничего не болит, останавливаюсь — начинает болеть. Позвонила в больницу, хотела записаться, а гастроэнтеролог может меня принять только 27 числа. Вы серьезно? Что мне делать до этих пор? Искать другого врача? Но у меня здесь страховка" - возмутилась качеством обслуживания Саливанчук.

Не так давно Саливанчук заявила, что многие из нас не готовы прощаться с летом и начинать осень с негодованием, что часто сопровождается ощущением бессилия и мрачными настроениями. В этот раз Саливанчук решила разбавить осеннее настроение новым постом.

«Это видео должно быть здесь» - написала Саливанчук под постом.

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