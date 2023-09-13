Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила дать рецепт блинчиков по обновленному варианту. По мнению "Мастер Шефа" Литвиновой, сейчас - самое подходящее время для творчества на кухне и придания разнообразия привычным блюдам.
Вы будете в восторге от этого рецепта блинов с начинкой от "Мастер Шефа" Татьяны Литвиновой.
Ингредиенты:
- Яйца - 300 грамм (6 штук)
- Молоко (3,2%) - 500 миллилитров
- Кипяченая вода - 250 миллилитров
- Пшеничная мука - 250 грамм
- Сахар - 1 столовая ложка
- Растительное масло - 40 грамм
- Сливочное масло - 30 грамм
- Соль - 1 чайная ложка
Для начинки:
- Творог - 300 грамм
- Сметана - 30 грамм
- Ванильный сахар - 10 грамм
- Сахар - 3 столовые ложки
- Изюм - 70 грамм
- Сливочное масло - 30 грамм
Инструкции:
Взбейте творог с помощью блендера и добавьте сахар, растопленное масло и ванильный сахар, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Разрежьте блины на четыре части и оберните каждый кусочек начинкой.
"Мастер Шеф" Литвинова рекомендует, уложите блинчики с начинкой в жаропрочную форму, каждый слой посыпьте сахаром. Заверните верх слоя фольгой и поместите в духовку.
Выпекайте при температуре 200 градусов Цельсия в течение 30 минут.
Также "Мастер Шеф" Литвинова советует, после приготовления аккуратно разрежьте края ножом и переложите блинчики на тарелку.
Дайте немного остыть, и они готовы к подаче, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.