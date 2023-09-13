Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила дать рецепт блинчиков по обновленному варианту. По мнению "Мастер Шефа" Литвиновой, сейчас - самое подходящее время для творчества на кухне и придания разнообразия привычным блюдам.

Вы будете в восторге от этого рецепта блинов с начинкой от "Мастер Шефа" Татьяны Литвиновой.

Ингредиенты:

Яйца - 300 грамм (6 штук)

Молоко (3,2%) - 500 миллилитров

Кипяченая вода - 250 миллилитров

Пшеничная мука - 250 грамм

Сахар - 1 столовая ложка

Растительное масло - 40 грамм

Сливочное масло - 30 грамм

Соль - 1 чайная ложка

Для начинки:

Творог - 300 грамм

Сметана - 30 грамм

Ванильный сахар - 10 грамм

Сахар - 3 столовые ложки

Изюм - 70 грамм

Сливочное масло - 30 грамм

Инструкции:

Взбейте творог с помощью блендера и добавьте сахар, растопленное масло и ванильный сахар, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Разрежьте блины на четыре части и оберните каждый кусочек начинкой.

"Мастер Шеф" Литвинова рекомендует, уложите блинчики с начинкой в жаропрочную форму, каждый слой посыпьте сахаром. Заверните верх слоя фольгой и поместите в духовку.

Выпекайте при температуре 200 градусов Цельсия в течение 30 минут.

Также "Мастер Шеф" Литвинова советует, после приготовления аккуратно разрежьте края ножом и переложите блинчики на тарелку.

Дайте немного остыть, и они готовы к подаче, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

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