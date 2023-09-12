"МастерШеф" стартовал и у зрителей снова есть возможность спорить, переживать и болеть.

Новые дискуссии вокруг «МастерШеф» вызвало решение судей по поводу участника, который должен покинуть шоу, пишет Politeka.net.

Оказалось, что Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский больше не видят среди сильнейших кулинаров нового сезона «МастерШеф» Татьяну – владелицу ресторана альзакской кухни во Франции.

Когда началась война, Татьяна принимала беженцев из Украины, а ресторан кормил их бесплатно.

Знавшие Татьяну лично называли ее очень хорошим человеком и супер-женщиной.

«Таня, очень хороший человек. Если вы попросите у нее помощи, она сделает все, что в ее силах, и в силах ее окружения, поэтому иногда из-за доброты своей страдает. Это человек с очень большим, добрым сердцем. Благодарю тебя и Алекса за вашу невероятную, титаническую работу, которую вы сделали для всех беженцев. Вы очень чуткие и прекрасные люди»,

«Я помню каждый день в Виссембурге, когда ты организовывала постоянно обеды, оформление документов, сбор и распределение гуманитарной помощи военным и людям в Украине, развлечения для детей. Спасибо тебе огромное и Алексу тоже. Ты супер-женщина»,

«Приятная женщина, положительная. Интересно, как ей удастся конкурировать с участниками с отрицательной энергетикой»,

«Болеем. Желаю в любом жизненном бою, также старательно и достойно идти к вершинам своих успехов и грез», - писали в адрес Татьяны зрители «МастерШеф».

Но, как оказалось, путь Татьяны на шоу оказался довольно коротким. Татьяна покинула «МастерШеф», и с решением судей многие не согласны:

«Очень приятная женщина, жаль»,

«Такая красивая приятная искренняя женщина! Какая жаль",

«Жаль, что гниль победила, а действительно нормальный человек ушел из проекта»,

«Приятная дама. Жаль что ушла. Дмитрий гораздо слабее»,

«Дмитрий реально гнилой человек, неприятно даже смотреть на него. Безынициативный, слабый в кулинарии, да и подлости есть немало. Татьяну жалко, но пусть это будет толчком к обучению и покорению вершин кулинарии. Она молодец» .

Сама же Татьяна рассказала, что ехала на «МастерШеф», чтобы получить опыт по кулинарии, а получила большой опыт общения с людьми.

«Как говорят, имела еще один жизненный урок!

Я искренне благодарю всем новым знакомствам. Четко знаю, что жизнь продолжается в своем разноцветии, а полученный опыт сделал меня мудрее, увереннее в достижении своей цели!», – прокомментировала Татьяна, оставив кухню «МастерШеф».

Последние новости Украины:

Судью «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво перестали узнавать после операции.

Также Politeka.net писала, что скандал с Хименесом Браво получил неожиданное продолжение.

Кроме того, сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом вертута со шпинатом.