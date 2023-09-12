Художественная гимнастка, олимпийская чемпионка, участница шоу "Танці із зірками" Анна Ризадинова рассказала, что с ней случилось за границей.

Анна Ризадинова вместе с сыном, убегая от полномасштабного вторжения рф, уехала в Испанию, но жизнь за границей также не обходится без проблем.

В этот раз на своей странице в Instagram Анна Ризадинова рассказала, что накануне случайно постирала свой айфон в стиральной машинке, но ситуация получила неожиданное продолжение.

"Сама в шоке, после двух суток в дороге по-видимому мозг перестал функционировать... и на автомате я положила в машинку вещи с телефоном. Я долго не могла понять, где вибрирует телефон 🤔, и была очень удивлена, ​​увидев яркий свет среди крутящихся вещей. 🤯 В панике остановила процесс стирки, достала телефон и была уверена что все, ему пришел конец, но здесь мы дошли до самого интересного...", - пишет Анна Ризадинова.

"Испанский официальный сервисный центр Apple были шокированы, узнав предысторию телефона и увидев, что ни одна функция телефона не нарушена. Они сказали, такого не может быть после 30 мин. стирки 😂Спросили откуда телефон, я с гордостью сказала "From Ukraine". На что они ответили “Телефоны в Украине такие же сильные и смелые, как люди” 💪🏼" , — рассказала Анна Ризадинова.

Напоследок Анна Ризадинова напомнила украинцам, что нужно проверять наличие телефона перед началом стирки.

Последние новости Украины:

Напомним, актер Константин Войтенко впервые ответил на обвинения в насилии: подробности скандала.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова рассказала о страшном инциденте во время беременности.

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин удивил заявлением о языковом вопросе и своем переходе на украинский.