Маричка Падалко и журналист, бывший нардеп, а теперь боец ​​ВСУ Егор Соболев в браке с 2010 года. Пара воспитывает троих детей — дочерей Марию и Екатерину, которые сейчас живут и учатся в Праге, а также сына Михаила, который перешел в 11-й класс в Киеве.

В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко с "1+1" показала свежее фото со своим сыном, а также трогательный архивный кадр, на котором он еще маленький.

"Последний год в школе. У Михи сегодня началось полноценное обучение в 11 классе. Он учится одновременно в двух школах - дистанционной, где получает оценки, и "живой", где учит то, что ему действительно интересно и сам выбирает предметы", - пояснила Маричка Падалко.

Маричка Падалко также рассказала, что ни ее дочери, ни сын не застали реформированную Новую украинскую школу, одним из преимуществ которой скоро будет возможность в старших классах выбирать предметы, которые будет изучать ребенок.

"Никто из моих детей, к сожалению, не попал под НУШ, поэтому я действительно завидую тем, кто скоро сможет уже в старших классах выбирать себе предметы. Пусть у всех будет успешный год, и на последний звонок смогут собраться побольше семей вместе 💙💛 Нам сегодня очень не хватало Папы", - подчеркнула ведущая "1+1" Маричка Падалко.

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