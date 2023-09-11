Так, после очередного эфира «Голос страны» стало известно, кто еще из вокалистов выбрал Надю Дорофееву и Юлию Санину, а кто попал в команды Артема Пивоварова и Ивана Клименко.
Так, в команде Нади Дорофеевой на «Голосе страны» уже четверо участников, а у Юлии Саниной шестеро. Меньше всего пока у Ивана Клименко, а вот в команде Артема Пивоварова еще свободны пять мест.
«Во-первых все тренеры сильные, но Пивоваров – это совсем другое. Радоваться вместе через экран со своим кумиром, с людьми попавшими в его в команду, это просто невероятные эмоции, которые нельзя передать словами», - пишут поклонники Артема Пивоварова.
«Лучшие люди у Саниной!», – уверяют фанаты Юлии Саниной.
Другие уверены, что будущий победитель будет в команде именно Нади Дорофеевой.
Дорофеева уже, кстати, пообещала скоро рассказать больше деталей об участниках своей команды.
«Первые два эпизода «Голоса країни-13» имеют невероятно высокие рейтинги, спасибо вам, что смотрите и поддерживаете. Мы все воспринимаем этот сезон совсем по-другому. Скоро я поближе познакомлю вас с участниками своей команды…», - сообщила Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм.
Комментируя новое сообщение Дорофеевой, Юлия Санина сделала комплимент ее фото с бекстейджа «Голос страны».
«Красавица», - написала Юлия Санина.
Дорофеева быстро отреагировала: «Сама такая».
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