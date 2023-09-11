Новый сезон «Голос страны» набирает обороты, в то время как артисты соревнуются за право остаться в шоу, судьи пытаются получить в свои команды самых талантливых.

Так, после очередного эфира «Голос страны» стало известно, кто еще из вокалистов выбрал Надю Дорофееву и Юлию Санину, а кто попал в команды Артема Пивоварова и Ивана Клименко.

Так, в команде Нади Дорофеевой на «Голосе страны» уже четверо участников, а у Юлии Саниной шестеро. Меньше всего пока у Ивана Клименко, а вот в команде Артема Пивоварова еще свободны пять мест.

«Во-первых все тренеры сильные, но Пивоваров – это совсем другое. Радоваться вместе через экран со своим кумиром, с людьми попавшими в его в команду, это просто невероятные эмоции, которые нельзя передать словами», - пишут поклонники Артема Пивоварова.

«Лучшие люди у Саниной!», – уверяют фанаты Юлии Саниной.

Другие уверены, что будущий победитель будет в команде именно Нади Дорофеевой.

Дорофеева уже, кстати, пообещала скоро рассказать больше деталей об участниках своей команды.

«Первые два эпизода «Голоса країни-13» имеют невероятно высокие рейтинги, спасибо вам, что смотрите и поддерживаете. Мы все воспринимаем этот сезон совсем по-другому. Скоро я поближе познакомлю вас с участниками своей команды…», - сообщила Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм.

Комментируя новое сообщение Дорофеевой, Юлия Санина сделала комплимент ее фото с бекстейджа «Голос страны».

«Красавица», - написала Юлия Санина.

Дорофеева быстро отреагировала: «Сама такая».

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Также сообщалось, что продюсер "Голос страны" удивил откровением об Артеме Пивоварове.

"Голос страны-13", продюсер честно высказался о Саниной, Дорофеевой и Пивоварове.