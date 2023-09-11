Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в YouTube-shorts забавное видео, в котором спародировал разговор ведущего новостей с репортером о российских танках.

В ролике Юрий Великий в образе ведущего пропагандистского выпуска новостей рассказывает о "мощных" танках, которых в РФ собирали по частям и старого железа, и теперь отправляют на войну в Украину. Тем временем "репортер", как бы с места событий рассказывает о технических характеристиках этих "уничтожителей леопардов". Он сообщил, что внутри танков даже поклеили обои, чтобы бойцы чувствовали себя как дома.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое показал Юрий Великий:

"Гениально, талант от Бога!".

"Юра, ты гений. Привет дяде Сироже. Скучаем по нему".

"Ростехнику с табуретками вместо сидений мы уже видели. А эти еще могут стоять на месте со второй космической скоростью, а гореть – с первой".

"Консервный ликвидатор".

"Респект кучам чего-то старого".

"Ой, зубную щетку заметила в конце. Юрий, вы супер".

"Какая мимика у интервьюера, Юрия, глаз не оторвать!".

"Электроника леопардов, увидев такую древность, откажется стрелять по памятникам".

"Танки, поклеенные обоями. Какое преимущество для ликвидации "Леопардов".

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