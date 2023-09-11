В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич рассказал, что думает о ведущем Дмитрии Шепелеве, который в начале полномасштабной войны поддержал Украину, а теперь "переобулся" и пошел работать на один из российских каналов.

"Мы с Шепелевым Димой познакомились в 2006 году, когда встречались на парковке в 6 утра, куда мы съезжались на утренние шоу. Я на ХитФм, Педан с Притулой на Новый и Дима на М1. Дима белорус, но всегда его воспринимали своим. И Дима всегда признавался в любви к Украине, в которой у него сложилась отличная карьера", — пишет Анатолий Анатолич.

Анатолич вспоминает, что потом Шепелев переехал в Москву — работал и там, и что-то вел в Украине на "Новом канале".

"А потом Жанна Фриске и вся эта история. Об этом не хочу говорить. И мы иногда списывались в инстаграмм по разным вопросам, и никогда не поднимали вопрос, что Дима в Москве и т.д. Мы не были близкими, но сейчас я даже не могу Диме написать, какой он му*ак, потому что его аккаунт недоступен в нашем регионе", - отметил Анатолий Анатолич.

А теперь Дмитрий Шепелев приехал в Мариуполь снимать программу о животных для пропагандистского канала "россия1".

"Приехать в Мариуполь сейчас - это признать себя частью этой бл***ой нацистской системы. Стать в один ряд с самыми отвратительными пропагандистами, хоть снимаешь ты, Дима, о животных. Надеюсь, ты прочтешь это. К сожалению, в личные не могу сказать тебе, какое ты никчемное х***о. Но надеюсь, тебе передадут наши общие знакомые Белорусы, если кто-то из них еще с тобой общается", - добавил Анатолий Анатолич.

Останні новини України:

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.

Також Politeka писала, що Анатолій Анатоліч вказав на показову деталь з лібералами рф під час скандального "Оскару".