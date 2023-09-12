Дмитрий Комаров, известный украинский журналист, фотограф и телеведущий, готовится рассказать в «Мир наизнанку» о последствиях трагедии, которая многое изменила.

Дмитрий Комаров из «Мир наизнанку» приехал в прифронтовую Кушугумскую общину, а именно в пгт. Малокатериновка, пишет Politeka.net.

В частности, Комаров узнал очередные подробности и последствия трагедии, которая ошеломила мир – подрыв Каховской ГЭС.

Дмитрию Комарову в Малокатериновке показали местный колодец, из которого люди десятками лет набирают воду, когда по тем или иным причинам вода отсутствует.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС технической воды в поселке нет, потому что насосы, качающие воду из водохранилища, вышли из строя и качать больше нечего. А берега водохранилища покрыты засохшими моллюсками, водорослями и мертвой рыбой.

«Слухи об этих проблемах и привели Дмитрия в нашу громаду, а именно в пгт. Малокатериновка, которая находится ближе всего к линии фронта», - рассказали в Кушугумском поселковом совете.

Также Дмитрий Комаров пообщался с местными жителями, которые ведущему, как изменилась их жизнь после подрыва ГЭС и начала полномасштабной войны.

Кроме того, Дмитрий Комаров своими глазами увидел, во что превратилось бывшее Каховское водохранилище. Страшная история преступления окуппационных войск рф и масштабы невосполнимых последствий поражают.

Напомним, Дмитрий Комаров ранее анонсировал выход своего фильма "Год. Харьковщина", который посвящен деоккупуции не только Харьковской, но и Донецкой и Луганской областей год назад.

«Сейчас, год спустя, я наконец-то могу показать эти кадры и раскрыть то, что раньше было нельзя. Совсем скоро мы представим вам новую работу от команды «Мир Наизнанку». Это цикл программ «Год. Харьковщина». В нем мы расскажем неизвестные подробности Слобожанского контрнаступления…», - рассказывал Дмитрий Комаров.

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