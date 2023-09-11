Украинская певица Анастасия Приходько рассказала неожиданные подробности, кем на самом деле является ведущий Дмитрий Шепелев.

Анастасия Приходько отреагировала на новость, согласно которой эксведущий украинского проекта «Рассмеши комика» Дмитрий Шепелев будет снимать для пропагандистского канала «россия-1» шоу в многострадальном Мариуполе, где захватчики убили тысячи человек.

Анастасия Приходько рассказала, что хорошо с ним знакома.

«Довольно близко знала этого слизняка, и в Москве работали и в Киеве общались!», - рассказала Приходько.

По словам певицы, Шепелев ради денег способен на все.

«Это человек, который продаст свою маму за деньги, он стал любовником одного из влиятельных людей, чтобы получить работу на канале, и как липучка липнет ко всем, кто даст ему деньги. Гомно ты!», - рассказала Приходько на своей странице в Инстаграмме о Шепелеве.

Отметим, после начала полномасштабной войны Дмитрий Шепелев поддержал Украину, говорил, что ему «стыдно» и «очень больно», а также просил украинцев его простить.

«Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Извините, друзья-украинцы, извините. Только такое не прощают", – говорил Шепелев в день полномасштабного вторжения.

На время Шепелев исчез из информпространства, однако уже очень скоро заявил, что "его дом там, где работа и семья". То есть в России.

Теперь Шепелев в разрушенном россиянами Мариуполе снимает новое российское развлекательное шоу о животных "В кругу друзей" для пропагандистского канала "Россия-1".

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