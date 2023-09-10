Экс-судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом голубцов, с которыми не нужно долго возиться.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить голубцы по-новому.

"Голубцы любят все, но не готовить! Именно поэтому новейший способ, как быстро и легко приготовить и разобрать капусту. И самое главное, как сформировать голубцы быстро и не сложно. Вкус настоящих украинских голубцов в новой подаче вашему вниманию", — предлагает "Мастер" Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

капуста – 1,5 кг

фарш мясной – 600 г

лук – 200 г

морковь – 150 г

гречка – 45 г

томатное пюре – 300 г

масло гхи - 20 г

соль – 8 г

черный перец - 3 г

Капусту "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заворачивает в пищевую пленку и ставит в микроволновку на 700 Вт на 15-20 минут.

Тем временем натираем на грубую терку морковь и лук. Выкладываем овощи на разогретую сковороду с добавлением 2-3 ст.л. топленого масла и поджариваем на среднем огне под закрытой крышкой 10-15 минут.

Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает мясо с обжаренными морковью и луком, предварительно замоченной гречкой, специями и 3 ст.л. томатное пюре.

Капусту разбираем на листики. Выкладываем начинку на половину капустного листа, тонко разравниваем и накрываем второй половиной. Выкладываем такие "ленивые" голубцы в форму для запекания и каждую прослойку смазываем томатным пюре.

Накрываем форму с голубцами фольгой и прокалываем ее зубочисткой по всей поверхности.

Отправляем голубцы в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут, а затем снимаем фольгу и запекаем еще 20 минут.

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