Юрий Горбунов, известный украинский шоумен и продюсер, после нескольких скандалов продолжает активно вести социальные сети и рассказывает о своих новых проектах. Ведущий снова участвует в съемках "Голос країни", о чем в очередной раз напомнил в сети.

«Голос нашей стойкости, нашей благодарности, нашей преданности! Голос страны звучит в Европе! Второй эпизод слепых прослушиваний!!

Кто из талантливых украинцев попадет в команды тренеров и осуществит свою мечту? Смотрим вместе» - написал Горбунов.

«По поводу этого шоу много вопросов, а ответов нет. К несчастью» - ответил один из пользователей Горбунову в Инстаграм. Артист же опубликовал видео не только из одного выступления, но и похвалился кадром с женой, ведущей Катей Осадчей.

Напомним, ранее Юрий Горбунов оказался в эпицентре скандала после того, как стало известно о съемках сериала за 33 миллиона гривен из госбюджета – компания шоумена "Прототип Продакшен" выиграла тендер на создание 24-серийной комедии "СМТ Ингулец".

В конце концов, Горбунов отказался от сериала за деньги из госбюджета, но заверил, что вместе с командой будет искать другие возможности для производства сериала.

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Юрий Горбунов после шумихи ответил, пойдет ли на фронт.

Также сообщалось, что Юрий Горбунов засветился за границей.

Также Politeka писала, что Кондратюк отреагировал на новое решение Горбунова относительно съемок сериала.