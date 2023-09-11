Звезда "Евровидения" Екатерина Павленко из Go_A поделилась радостью с украинцами. Звезда в Инстаграм рассказала, что песня "Шум" достигла отметки в 100 миллионов прослушиваний на Spotify.

"Песня «Shum» пересекла отметку в 100,000,000 прослушиваний на Spotify!

Также она заняла 17 позицию среди 1500+ песен в истории Евровидения, которые достались этой отметки, и стала 5 неанглоязычной песней, которая добилась такого успеха.

100,000,000 стримов показывают, что прямо сейчас по всему миру происходит украинская магия и мы приносим ее в каждый город наших туров, поэтому следите за новыми анонсами и до встречи на концертах!", - написала Павленко в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией Екатерины Павленко:

"Я знаю, что зарабатываю хорошую карму! Он появляется в моем плейлисте почти каждый день, начиная с Евровидения 2021",

"Величайшая песня за всю историю Евровидения! Помню, после Евровидения я начал слушать эту песню и другую украинскую музыку и не остановился! Привет и любовь из Польши! Украинская музыка прекрасна! Какая культура".

Последние новости Украины:

Напомним, Павленко из Go-A показала свое выступление на Евровидении и удивила признанием

А еще Politeka писала, что Павленко из Go-A кардинально сменила имидж, неожиданное фото

Также Politeka сообщала, что Катя Павленко из Go-A показала фото из Ливерпуля перед выступлением на Евровидении