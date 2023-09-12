Звезда проекту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, у нас есть распространенное убеждение, что куриные наггетсы – это не самый полезный выбор, ведь они часто подаются в ресторанах быстрого питания. Однако, если приготовить все самому, сложно назвать блюдо вредным, считает "Мастер Шеф" Клопотенко.
Для приготовления куриных наггетсов с клюквенным соусом вам понадобятся следующие ингредиенты:
Ингредиенты:
Для наггетсов:
- Куриное филе: 300 г.
- Мука: 100 г.
- Яйцо: 2 шт.
- Панировочные сухари: 100 г.
- Соль, перец, паприка - по вкусу.
Для клюквенного соуса:
- Клюква: 100-150 г.
- Сахар: 40 г.
- Мед: 20 г.
- Корица (по желанию).
Приготовление:
Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки и приготовьте из них фарш. Приправьте фарш солью, перцем и паприкой по вкусу, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
Сформируйте из фарша наггетсы (кусочки курицы).
Обваляйте наггетсы сначала в муке, затем взбитом яйце и, наконец, в панировочных сухарях.
"Мастер Шеф" Клопотенко рассказывает, выложите наггетсы на противень, покрытый бумагой для выпекания, и запекайте их в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.
Для клюквенного соуса, разморозьте клюкву и разомните ее блендером, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.
Добавьте сахар и, при желании, корицу, и варите соус на медленном огне 15 минут.
"Мастер Шеф" Клопотенко посоветовал, снимите клюквенный соус с огня, удалите корицу (если использовали) и добавьте мед. Хорошо перемешайте.
Подавайте наггетсы с клюквенным соусом.
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