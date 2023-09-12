Звезда проекту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, у нас есть распространенное убеждение, что куриные наггетсы – это не самый полезный выбор, ведь они часто подаются в ресторанах быстрого питания. Однако, если приготовить все самому, сложно назвать блюдо вредным, считает "Мастер Шеф" Клопотенко.

Для приготовления куриных наггетсов с клюквенным соусом вам понадобятся следующие ингредиенты:

Ингредиенты:

Для наггетсов:

Куриное филе: 300 г.

Мука: 100 г.

Яйцо: 2 шт.

Панировочные сухари: 100 г.

Соль, перец, паприка - по вкусу.

Для клюквенного соуса:

Клюква: 100-150 г.

Сахар: 40 г.

Мед: 20 г.

Корица (по желанию).

Приготовление:

Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки и приготовьте из них фарш. Приправьте фарш солью, перцем и паприкой по вкусу, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Сформируйте из фарша наггетсы (кусочки курицы).

Обваляйте наггетсы сначала в муке, затем взбитом яйце и, наконец, в панировочных сухарях.

"Мастер Шеф" Клопотенко рассказывает, выложите наггетсы на противень, покрытый бумагой для выпекания, и запекайте их в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.

Для клюквенного соуса, разморозьте клюкву и разомните ее блендером, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.

Добавьте сахар и, при желании, корицу, и варите соус на медленном огне 15 минут.

"Мастер Шеф" Клопотенко посоветовал, снимите клюквенный соус с огня, удалите корицу (если использовали) и добавьте мед. Хорошо перемешайте.

Подавайте наггетсы с клюквенным соусом.

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