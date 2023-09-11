Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась вкусным рецептом приготовления сырников с йогуртом и бананами, приготовление которых она охарактеризовала как быстрое и простое. Это блюдо подходит даже для маленьких детей, ибо оно состоит всего из трех ингредиентов, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Вот что нужно для приготовления:

Ингредиенты:

Бананы: 2 штуки.

Творог: 300 грамм.

Йогурт: 50 грамм.

"Эти нежные сырники приготовятся быстро и используют всего три простых ингредиента, что делает их идеальным выбором для первых кулинарных экспериментов.

Они получаются сочными и невероятно вкусными, с ярким молочным вкусом и легкой ноткой банана. Почаще радуйте себя и своих малышей такими вкусняшками!" – посоветовала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для приготовления сырников, творог, йогурт и бананы следует взбить в блендере до получения однородной массы, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Затем "Мастер Шеф" Литвинова подметила, полученную смесь следует разложить в формы для выпекания и поставить их в предварительно разогретую до 150 градусов духовку. Выпекать сырники следует в течение 30 минут. После готовности блюда, его можно украсить фруктами по вашему вкусу, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.

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