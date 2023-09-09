В этот раз на своей странице в Instagram Алла Мазур с "1+1" рассказала, что каждый выпуск ТСН-неделя они с коллегами завершают благодарностью нашим героям.

"Стоит посмотреть в их светлые глаза… стоит увидеть эти решительные лица… стоит увидеть их родные улыбки – чтобы почувствовать, какие замечательные люди защищают Украину. Действительно воины света... Часто фото говорят больше, чем десятки слов. И мы имеем возможность показать вам много таких уникальных фотографий", — пишет Алла Мазур.

Ведущая "1+1" Алла Мазур подчеркнула, что хочет, чтобы каждый их благодарственный ролик увидели как можно больше людей, поэтому будет оставлять их у себя в Инстаграм. В этот раз видео посвятили воинам Третьего пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

"Скажу честно: каждый раз во время монтажа горжусь нашими - и щемит душа. Потому что в сердце звучит одно: возвращайтесь живыми!... Чтобы разглядели вы родных, друзей, знакомых. Чтобы даже так, на расстоянии - объяли мы наших героев своей любовью и несокрушимой верой. И чтобы при встрече - обязательно сказали каждому защитнику и защитнице: СПАСИБО!", - добавила Алла Мазур.

Украинцы в комментариях к посту Аллы Мазур из "1+1" также выражают благодарность нашим защитникам:

"Спасибо!!! И кланяемся до земли нашим защитникам!🔥";

"Безграничная благодарность всем нашим ГЕРОЯМ!!!💙💛 Пусть Господь оберегает, возвращает живыми домой".

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