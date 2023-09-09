Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, как успел "переобуться" известный ведущий, звезда популярных украинских и российских телешоу Дмитрий Шепелев.

"Звание "чмоня недели" на этот раз летит российскому телеведущему Дмитрию Шепелеву. Думаю, вы его помните. Дело в том, что 24 февраля 22-го года Дима, по его словам очень сильно любивший Украину, взял и записал обращение, где сказал, что ему стыдно за свою страну, и извинился перед украинцами за действия параши", - рассказал Слава Демин.

Слава Демин отметил, что теперь, через полтора года, судя по всему, Дмитрий Шепелев изменил свое мнение, или у него закончилось бабло, ведь ведущий начал работать на одном из крупных российских телеканалов и будет там вести шоу о животных.

"Как мы понимаем, неугодных там не любят, поэтому делаем выводы. Вот и все. Это я, кстати, к тому, что некоторые из нас до сих пор очень радуются "иноагентам" и ищут хороших среди публичных россиян", - добавил Слава Демин.

Кроме того, Слава Демин привел интересную статистику по поводу украинских песен на основе хит-парадов на YouTube.

"Более чем за полтора года полномасштабной войны доля украинских песен в хит-парадах выросла с 10% до 65%. По данным, в 21-м году украинцы прослушали русскоязычные песни полтора миллиарда раз, а отечественные — всего 194 млн. В 23-м году наконец-то имеем обратную тенденцию: 148 против 812 миллионов соответственно", — подчеркнул Слава Демин

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