На своей странице в Instagram Кристина Решетник на фоне скандала с актером Константином Войтенко, которого бывшая жена обвинила в домашнем насилии и тирании, рассказала об отношениях в них с Григорием семье.

"Только что прочла вопрос, который мне поставила подписчица в сторис: «Чувствую ли я абьюз/угнетение? Чувствовала ли тиранию со стороны своего мужа?! Было ли мне страшно когда-то?» 😣 и я, честно говоря, удивилась… в нашей семье - это табу, не только по отношению друг к другу, даже по отношению к детям, физическое насилие и унижение невозможно в никаких проявлениях никогда и ни при каких обстоятельствах, потому что, как по мне , это - черта невозврата!", - признается жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника.

Кристина Решетник обратилась к женщинам, которые сталкиваются с тем, что кто-то оскорбляет их, поднимает руку, издевается, психологически давит — призывала их не молчать и обратиться за помощью.

"Это ненормально, что такое может происходить в принципе! Сейчас есть много организаций, которые могут помочь, есть волонтеры и программы, которые могут оказать все виды помощи - от материальной до психологической!", - подчеркнула супруга Григория Решетника.

Кристина Решетник добавила, что, конечно, легче сказать, чем по факту сделать и принять решение покончить с издевательством, но ради себя и детей это однозначно стоит сделать.

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