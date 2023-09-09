Украинский интервьюер и радиоведущий Слава Демин рассказал подробности скандала, в который попала победительница конкурса "Миссис Мира".

Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, что украинка Ирина Бессмертная победила на конкурсе красоты "Миссис Мира 2023".

Ирине Бессмертной 36 лет. Она родом из Херсона, но четыре года назад уехала в США вместе с мужем-американцем.

"В родном Херсоне у Бессмертной остался бизнес, однако во время оккупации она вынуждена была его прекратить. Но Ирина попала в скандал. Пользователи сети обратили внимание, что она вышла на сцену конкурса вместе с представительницей страны-террориста россии Анастасией Машкиной, коорая заняла, кстати, второе место", - объяснил Слава Демин.

Слава Демин отметил, что Бессмертная, несмотря на свою активную проукраинскую позицию, перед объявлением победительницы конкурса взялась за руки с Машкиной. Кроме того, Ирина фотографировалась с другой россиянкой Анастасией Тизовой.

"Ирина Бессмертная активно освещала события войны, выходила на улицы США с митингами и флагом Украины, рассказывала о Херсоне и радовалась его освобождению. Ну а видите, как-то так получилась неоднозначная ситуация", - добавил Слава Демин.

Добавим, на конкурсе "Ms.World International" 2023, о котором рассказал Слава Демин, Ирина Бессмертная представляла не Украину, а США.

После скандала Ирина попыталась оправдаться, заявив, что если бы она не выполнила требований и инструкций конкурса, ее дисквалифицировали бы, и победительницей стала бы россиянка, а она не могла этого допустить.

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