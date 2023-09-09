В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить его фирменный борщ.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
• Свекла – 2 шт.
• Сахар – 2 ч. л.
• Винный уксус - 20 мл
• Лук – 1 шт.
• Морковь – 1 шт.
• Растительное масло для жарки
• Картофель – 3 шт.
• Свиные кости – 0,5 кг
• Стейк из свинины – 1 шт.
• Капуста молодая - 350 г
• Вода – 2 л
Для начала нужно подготовить кости и стейк. Кости "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает на противень, поливает растительныммаслом и отправляет в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут. Стейк на сковороде обжариваем до корочки с каждой стороны – благодаря этому, когда мы варим бульон, не нужно будет снимать пену.
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Далее готовим бульон. Запеченные кости разбираем, а стейк нарезаем на кусочки. В кастрюлю с толстым дном судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво наливает 2-2,5 л воды, добавляет мясо и варит 1 час, пока не добавляя соль.
Свеклу нарезаем небольшими полосками и обжариваем вместе с сахаром и уксусом до смягчения корнеплода. Отдельно обжариваем нарезанный лук с морковью. Капусту шинкуем, картофель нарезаем кубиком.
Бульон "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво процеживает через марлю и переливает в меньшую кастрюлю, но тоже с толстым дном. К бульону добавляют все ингредиенты и варит 15 минут, подсаливая по вкусу. В конце добавляем ложку крученого сала и варим до готовности.
Подает борщ звезда "Мастер Шеф" со сметаной, салом и луком.
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