В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить его фирменный борщ.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

• Свекла – 2 шт.

• Сахар – 2 ч. л.

• Винный уксус - 20 мл

• Лук – 1 шт.

• Морковь – 1 шт.

• Растительное масло для жарки

• Картофель – 3 шт.

• Свиные кости – 0,5 кг

• Стейк из свинины – 1 шт.

• Капуста молодая - 350 г

• Вода – 2 л

Для начала нужно подготовить кости и стейк. Кости "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает на противень, поливает растительныммаслом и отправляет в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут. Стейк на сковороде обжариваем до корочки с каждой стороны – благодаря этому, когда мы варим бульон, не нужно будет снимать пену.

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Далее готовим бульон. Запеченные кости разбираем, а стейк нарезаем на кусочки. В кастрюлю с толстым дном судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво наливает 2-2,5 л воды, добавляет мясо и варит 1 час, пока не добавляя соль.

Свеклу нарезаем небольшими полосками и обжариваем вместе с сахаром и уксусом до смягчения корнеплода. Отдельно обжариваем нарезанный лук с морковью. Капусту шинкуем, картофель нарезаем кубиком.

Бульон "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво процеживает через марлю и переливает в меньшую кастрюлю, но тоже с толстым дном. К бульону добавляют все ингредиенты и варит 15 минут, подсаливая по вкусу. В конце добавляем ложку крученого сала и варим до готовности.

Подает борщ звезда "Мастер Шеф" со сметаной, салом и луком.

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