Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила дать рецепт простого и вкусного домашнего кетчупа, поделившись деталями на своем Ютуб-канале. Домашний вариант кетчупа представляет значительную пользу по сравнению с покупным, и его можно приготовить с помощью блендера или мясорубки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Рецепт домашнего кетчупа Татьяны Литвиновой Ингредиенты:

Помидоры - 6 кг (для получения 5 литров сока)

Яблоки - 1 кг

Лук репчатый - 0,5 кг

Чеснок - 5-6 зубчиков

Острый перец - 1 шт

Соль - 1 столовая ложка

Перец горошком - 1 столовая ложка

Душистый перец - 1 столовая ложка

Приготовление:

Сначала помидоры следует раздробить в блендере. Затем мякоть помидоров процедите через сито, используя половник, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

"Мастер Шеф" Литвинова также советует, доведите томатный сок до густой консистенции, варя его. В то время как томаты кипятся, яблоки можно тушить в небольшом количестве воды. При этом выбирайте самые сладкие сорта яблок.

Яблочное и луковое пюре объедините в блендере и затем добавьте их к томатному соку. После этого положите в смесь чеснок и острый перец.

Остальные специи заверните в марлю и добавьте к смеси. Кетчуп должен кипеть в таком виде в течение 20 минут. Затем добавьте соль и сахар и удалите марлю со специями, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Для достижения идеальной консистенции прокрутите горячий кетчуп через блендер и доведите его до кипения. Ваш кетчуп готов, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Перелейте его в бутылки и храните в холодильнике.

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