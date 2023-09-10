В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить гуакамоле.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

авокадо Хаас – 1 шт. (мягкий)

сок 1/3 лайма или 1/4 лимона

1 ст. л. мелко порубленного лука (белого, зеленого или красного)

1/3 спелого томата или 2-3 помидора черри

половина пучка кинзы

щедрая щепотка соли

перец острый зеленый — халапеньо

1 ст. л. оливкового масла⠀

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, что есть гуакамоле можно как отдельную закуску, традиционно его подают с начос - кукурузными чипсами. Также можно добавлять гуакамоле в салат, использовать в качестве соуса или заправки, очень вкусно на тостах с яйцами и лососем.

Мелко порубленный лук поливаем соком лайма или лимона, чтобы он замариновался. Мелко нарезаем томаты, измельчаем листья кинзы и острый перец.

Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский разрезает авокадо пополам, втыкает нож в косточку и вытаскивает ее, проворачивая нож. Мягкую часть вынимает ложкой и переминает вилкой. Смешиваем авокадо с остальными игредиентами, солим и добавляем оливковое масло.⠀

"Дальше пробуйте гуакамоле. Возможно, нужно еще добавить сока лайма или лимона. Вкус должен быть насыщенным, достаточно соленым, немного острым и приятно освежающим кислым. Кислота нужна, чтобы авокадо не темнело быстро, и на вкус — традиционно в балансе. Смесь сочная и ароматная", - добавил судья "Мастер Шеф" Ярославский.⠀

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