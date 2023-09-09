Популярный украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко, который выступает под сценическим образом Верки Сердючки вместе с "мамой" Инной Белоконь, поделился в своем Instagram кадрами из аэропорта Чикаго, куда они прилетели на благотворительный концерт.

Как оказалось, Андрей Данилко и Инна Белоконь после концерта в Майами, отправились дальше по Америки со своими концертами. И похоже, настроение у этой парочки значительно улучшилось. Напомним, после длительного перелета в США Андрей Данилко жаловался на ухудшение самочувствия через смену часовых поясов.

В этот раз на снимках из аэропорта Чикаго Андрей Данилко и его постоянная спутница Инна Белоконь выглядят хоть и немного уставшими, но в то же время заряженными.

"Chicago, ми вже на місці! See you tomorrow", - подписал снимки Андрей Данилко.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото, отмечая, что Андрей Данилко отлично выглядит, и как будто помолодел:

"Хорошего выступления! Благодарного зрителя вам!".

"Андрей всегда был прекрасен, но сейчас вроде, как помолодел еще. Отлично выглядите".

"Приветствуем".

"Спасибо за концерт в Майами! Это было феерично! Обожаю вас".

"Супер был концерт в Майами! Спасибо большое".

"Красивые оба! Помолодели, посвежели, не смотря на перелеты".

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