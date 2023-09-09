Известная актриса Ксения Мишина поделилась наставлением перед украинцами, рассказывая о том, как надо помогать сейчас людям.

Популярная украинская актриса и героиня реалити-шоу "Холостяка" Ксения Мишина, которая уже попадала под критику украинцев, решила показать публично свою помощь пожилым людям. Мишина призналась, что всегда так делает, когда есть возможность, ведь очень сложно сейчас не просто жить, а буквально выживать в свете текущих событий.

В этот раз Ксения Мишина сделала акцент на важности того, почему необходимо помогать даже любой мелочью пожилым людям, которым и так сейчас очень непросто. Из-за ситуации в стране, вызванной нападением российских оккупантов, пожилые люди теряют не только близких, но и дома, шанса на спокойную старость и нормальную пенсию.

Мишина показала, как хотя бы чем-то помогает пожилому мужчине на дороге:

«Помогайте пожилым людям. Я вообще не знаю, как они выживают в этой жестокой реальности. Каждое утро я помогаю этому дедушке» - заявила Мишина.

Ранее Мишина попала под критику украинцев за слишком откровенные фото, ведь смутила украинцев неуместным, по словам критиков, образом. Дело в том, что Мишина пришла к сыну на первое сентября в коротеньком топике, намеренно делая акцент на своей похудевшей фигуре.

"Неужели мама с голым животом пошла на 1 сентября в школу?; А почему не голые? Это было круто! Таков разрыв шаблонов, ух! Это как бы я пришла к вам на уважаемый праздник в старой грязной одежде и это вы не понимаете, это современный и разрыв шаблонов".

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