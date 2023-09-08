Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая с начала войны волонтерит и принимает участие в благотворительных мероприятиях, появилась в одном из новых выпусков Остапчука. В ходе беседы были подняты многие темы, среди которых затронули и тему семьи.

«Меня и первая свекровь не приняла, вторая приняла, но не сразу. Дело в том, что я пришла в семью уже с ребенком, это уже потом родилась вторая дочь. Ничего такого не говорили, но я сознательно чувствовала, что не все так просто. Возможно, им хотелось видеть рядом с их сыном девушку без предыдущих отношений.

Приходит муж к родителям и говорит, я приведу вам скоро свою невесту Ольгу Сумскую. А они не признают, потому что не верили. Интернета тогда такого не было, много информации не распространяли. Через некоторое время общение мама мужа приняла меня, очень тепло обняла, даже сказала, что я им как родная» - призналась Сумская.

Как известно, в свое время Ольга Сумская, будучи в браке с Паперным, закрутила роман с коллегой по театру Виталием Борисюком. Вскоре актриса ушла от мужа к другому возлюбленному и стала его женой. В браке с Борисюком Ольга Сумская родила еще одну дочь Анну.

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