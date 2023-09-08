Популярный украинский репер Александр Ярмак (Yarmak), который сейчас служит в Вооруженных силах Украины и продолжает выпускать песни, поделился своими эмоциями и мыслями про Главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

Александр Ярмак стал гостем программы "20.23" Жени Яновича, с которым долгие годы дружит. В разговоре Ярмак высказался о невероятной человечности Залужного. По словам репера, когда ситуация на фронте обострилась, и у ВСУ не получалось выполнить задуманное, Валерий Залужный принял человеческое решение не бросать солдат в "мясные штурмы".

"Он отличается чрезвычайной человечностью. Когда у нас начало что-то не выходить, он это остановил и сказал, что: "Нет, мы в мясные штурмы людей не пустим". И после этого мы вернусь до постройки системности. И вот когда немного произошел перезапуск, я думаю, вы за последний период читаете новости, что мы, в принципе, уже там доходим до второй линии обороны", - рассказал Ярмак о переломном моменте и человечном решении Залужного.

Александр Ярмак призвал зрителей в зале аплодисментами отметить и поблагодарить Залужного за его человечность.

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