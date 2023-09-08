Автор и ведущий "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров скрывал эту информацию год, но теперь пришло время ее обнародовать.

О своем решении Дмитрий Комаров рассказал на своей странице в Инстаграмме, пишет Politeka.net.

Дмитрий Комаров подчеркнул, что ровно год назад Силы обороны Украины освободили город Балаклея в Харьковской области. Это был первый крупный военный успех после освобождения Киевской и Северщины весной. Тогда вся страна еще не знала, что началось масштабное Харьковское контрнаступление, за неполный месяц которого удалось деоккупировать немалую территорию не только Харьковской, но и Донецкой и Луганской областей.

«Сейчас, год спустя, я наконец-то могу показать эти кадры и раскрыть то, что раньше было нельзя. Совсем скоро мы представим вам новую работу от команды «Мир Наизнанку». Это цикл программ «Год. Харьковщина». В нем мы расскажем неизвестные подробности Слобожанского контрнаступления», - рассказал Дмитрий Комаров.

По словам Комарова, украинцы смогут по-новому взглянуть на прошедшие события, переосмыслить их, узнать уникальные подробности из первоисточников.

«Год. Харьковщина», говорит Дмитрий Комаров, это не просто история освобождения одного региона Украины. Это документирование выдающихся событий в истории всей войны, о которых нужно знать каждому.

«Благодарим ВСУ за возвращение нашего города Балаклея! Все будет Украина»,

«Помню, как сегодня! Спасибо! Слава ВСУ»,

«Привет Вам из Балаклеи! Уже жду выпуск проекта! Интересно будет увидеть и родной город в Вашей передаче»,

«Это счастье было, настоящее чудо освобождения. Держитесь, пожалуйста, Купянск!», – комментируют подписчики Дмитрия Комарова.

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