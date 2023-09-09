Популярная украинская певица Настя Каменских, которая получила волну хейта после скандального интервью у Маши Ефросининой, решила поделиться рецептом полезных блинчиков. Однако нейтральный пост на фоне трагедии украинцев после ракедного удара вызвал волну негатива.

Как известно, россияне участили удары по мирным городам, в результате попадания россйской ракеты, пострадали не только помещения, но и многие украинцы. Каменских не стала реагировать на трагедию, когда многие звезды выразили свое соболезнование публично. Поэтому ее пост о готовке сильно разозлил украинцев.

Судя по комментариев, Каменских также решила поудалять и сами комментарии с возмущениями пользователей:

«Почему я думала, что будет маска на лицо; Такое для школьников, чтобы себе могли быстренько сделать; Яйцо, а не яичко. Куры несут яйца, а яички это у мужчин; Настя, не согласная что нужно добавлять муку, разве что не пшеничную);

Можно удалять комментарии, чтобы было только позитивное; Про Консантиновку говорить не собираетесь? Сочувствие где?; Что, не все удалить успела?; Удобно веселиться на фоне трагедий, как обычно Настя» - разделились мнения под постом Каменских.

Мы также писали, Настя Каменских, как и многие ее звездные коллеги начала переводить свои песни на украинский язык, чтобы было с чем выступать на концертах.

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