Американская актриса Дженнифер Лоуренс выбрала для очередного появления на публике очень смелый наряд.

Дженнифер Лоуренс появилась на шоу Watch What Happens Live в черном стильном пиджаке в вырезе которого можно было заметить, что от нижнего белья Лоуренс отказалась.

Вместо блузы Лоуренс выбрала прозрачную сеточку.

«Ого»,

«Смелая красотка»,

«Моя богиня. Самая красивая женщина на свете. Я видел все ваши фильмы. Влюблённый испанец»,

«Такая милая!», - пишут Дженнифер Лоуренс поклонники на ее странице в соцсети.

Напомним, в начале 2022-го рода Дженнифер Лоуренс родила сына.

Малыша назвали Сай в честь известного американского художника и абстракциониста Сая Твомбли.

Однако, прежде чем стать мамой Дженнифер Лоуренс пришлось пережить ряд трагедий. Актриса призналась, что у нее был аборт и выкидыш.

В первый раз это произошло, когда Дженнифер Лоуренс было 20 лет. Тогда Лоуренс запланировала сделать аборт.

Однако во второй раз, во время съемок картины "Не смотрите вверх", Дженнифер Лоуренс пережила выкидыш. Тогда уже беременность актрисы была запланирована.

После рождения первенца Дженнифер Лоуренс и ее избранник арт-галерист Кук Марони редко выходят в свет.

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Также сообщалось, что Дженнифер Лоуренс впервые показала беременный животик.

Напомним также, как Дженнифер Лоуренс, Натали Портман и другие красотки выглядели с короткими волосами.