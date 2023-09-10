На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил поделиться актуальным рецептом, что порадует семью. Грузинская кухня всегда удивляет, завораживает и завоевывает сердца своими кулинарными шедеврами.
Недавно широко известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво, поделился своей страстью к грузинским блюдам. "Мастер Шеф" Хименес-Браво не только раскрыл секреты их приготовления, но и провел информативный мастер-класс.
Итак, для приготовления этой великолепной грузинской закуски вам потребуются следующие ингредиенты:
- Мука - 300 г
- Вода - 150 мл
- Соль - 2 г
- Фарш - 300 г
- Лук - половина шт.
- Соль и перец - по вашему вкусу
- Хмели-сунели - 2 ч. ложки
- Сушеный чеснок - 1 ч. ложка
- Зелень - 20 г.
А вот и пошаговая инструкция по приготовлению:
В миксере для приготовления теста смешайте муку, воду и соль, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Перемешайте тесто руками до получения крепкой консистенции и сформируйте из него колбаску.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво далее советует, заверните тесто в пленку и охладите его в холодильнике не менее 30 минут.
К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, хмели-сунели, соль, перец, сушеный чеснок и мелко нарубленную зелень.
Разделите тесто на 8 частей и раскатайте их в тонкие круги, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
На каждый круг положите 1 столовую ложку фарша и заверните его в форме хинкали.
Варите хинкали в кипящей воде в течение 5-7 минут, завершил рецепт "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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