Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как побаловать себя идеальным блюдом, которое уже стало хитом.

На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил поделиться актуальным рецептом, что порадует семью. Грузинская кухня всегда удивляет, завораживает и завоевывает сердца своими кулинарными шедеврами.

Недавно широко известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво, поделился своей страстью к грузинским блюдам. "Мастер Шеф" Хименес-Браво не только раскрыл секреты их приготовления, но и провел информативный мастер-класс.

Итак, для приготовления этой великолепной грузинской закуски вам потребуются следующие ингредиенты:

Мука - 300 г

Вода - 150 мл

Соль - 2 г

Фарш - 300 г

Лук - половина шт.

Соль и перец - по вашему вкусу

Хмели-сунели - 2 ч. ложки

Сушеный чеснок - 1 ч. ложка

Зелень - 20 г.

А вот и пошаговая инструкция по приготовлению:

В миксере для приготовления теста смешайте муку, воду и соль, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Перемешайте тесто руками до получения крепкой консистенции и сформируйте из него колбаску.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво далее советует, заверните тесто в пленку и охладите его в холодильнике не менее 30 минут.

К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, хмели-сунели, соль, перец, сушеный чеснок и мелко нарубленную зелень.

Разделите тесто на 8 частей и раскатайте их в тонкие круги, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

На каждый круг положите 1 столовую ложку фарша и заверните его в форме хинкали.

Варите хинкали в кипящей воде в течение 5-7 минут, завершил рецепт "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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