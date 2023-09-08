Бывшая жена Константина Войтенко, обвинившая его в домашнем насилии, отреагировала на его заявление, что этот конфликт будет разрешаться только в суде.

Экс-жена Константина Войтенка Валентина Маринина назвала артиста трусом, рассказала об угрозах, пока она была за границей и сообщила, что мама якобы прячет его от военкомата.

«Вижу угрозы, адресованные мне, когда я одна за границей организовую жизнь с дочерью. Вижу жалкого труса, спрятавшегося за 6-летним ребенком, за женщиной, пишущей сториз за него, мамой, которая прячет его от военкомата. Труса, который никогда в жизни не решится сесть на полиграф и подтвердить мою «ложь». Труса, который прячется за адвокатом и угрозами», - написала Маринина на своей странице в Инстаграм.

Также экс-жена Константина Войтенко обвинила актера в том, что он прячется за их ребенком.

«Я вижу, как ты прикрываешься ребенком, которого я от тебя родила, сделав наскоро фотодоказательства «счастливой» жизни с посторонними для Эми людьми, когда твоя дочь хотела побыть только с тобой, отцом, которого не обнимала и не сидела на ручках уже 10 месяцев », – прокомментировала Маринина кадры, которые Войтенко разместил на своей странице в Инстаграм.

Маринина также заверила Войтенко, что она больше не одна:

«Я теперь уже не одна ночью на кухне. Не одинока в своих воспоминаниях и твоих нападениях».

Экс-жена Константина Войтенка также сообщила, что защита у нее есть.

Последние новости Украины:

Войтенко после обвинений в насилии возмутил новым поступком.

Маша Ефросинина призналась, что она шокирована историей бывшей супруги Константина Войтенко.

Онуфрийчук из "Танцы со звездами" похвасталась кадрами с мужем-миллионером.